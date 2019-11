Fotochaos So bringen Sie Ordnung in die Bilderflut

Doch der Komfort macht auch träge. Längst ist es selbstverständlich, pro Motiv gleich dutzendfach abzudrücken, um den optimalen Schuss sicher dabei zu haben. Aussortiert wird später – so zumindest der Vorsatz, an den sich dann kaum noch einer hält. So landet am Ende ein Berg von Aufnahmen im Speicher, von denen höchstens ein Bruchteil wirklich gelungen ist. An der angesichts der Bilderflut wichtigsten Aufgabe aber scheitern auch die besten Cloud-Dienste noch: die wenigen wirklich guten Bilder automatisch aus der Masse der Fotos herauszufiltern.