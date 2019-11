Fotochaos So bringen Sie Ordnung in die Bilderflut

Einen Ausweg aus dem Chaos bieten die großen Techkonzerne; vorausgesetzt, man lädt alle Bilder in die Cloud-Speicher von Apple oder Amazon, Google oder Microsoft. Dort sichten smarte Algorithmen die Aufnahmen und kategorisieren, was darauf abgebildet ist. Wer dann in den Suchfeldern der Onlinespeicher Begriffe wie „Strand“ oder „Sonnenuntergang“ eingibt, dem zeigen die Digitalarchive sehr zuverlässig im Browser die passenden Bilder. Am PC oder auf dem Handy funktioniert das noch nicht. Die Algorithmen sind so leistungshungrig, dass sie nur in der Cloud funktionieren.