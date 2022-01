Frequenzstörungen Darum gefährdet 5G in den USA Flugzeuge, aber bei uns nicht

Angesichts der Sorgen scheint überraschend, dass 5G in Deutschland rund um die meisten Flughäfen längst eingeführt ist – ohne, dass etwa die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde Alarm geschlagen hätte. Der Köln-Bonner Flughafen führte gerade sogar ein eigenes 5G-basiertes Campus-Netz ein. Auch in China sind die Flughäfen schon so umfassend mit 5G ausgerüstet, dass Reisende dort ohne das Vorzeigen von Pässen alle Sicherheitskontrollen passieren können. Über das 5G-Netz vernetzte Sicherheitskameras gleichen die in Echtzeit übertragenen Bilder mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz mit Datenbanken ab. Auch dort musste deshalb bisher kein Flugzeug am Boden bleiben.