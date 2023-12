Gadgets: USA verbieten Verkauf von Apple Watches wegen Patentstreit

Apple darf wegen eines Patentstreits bestimmte elektronische Armbanduhren nicht mehr in den USA verkaufen. Weil die US-Regierung auf ein Veto gegen eine entsprechende Entscheidung der Handelsbehörde International Trade Commission (ITC) verzichtete, trat das Verbot des Imports und des Verkaufs der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 am Dienstag in Kraft. Das teilte das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai mit.