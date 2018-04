Jura-Professor Urs Gasser will Facebook und Co. Moral beibringen

Als Google verkündete, alle Bücher der Welt scannen zu wollen, organisierte Gasser in Harvard die Gegenbewegung. Daraus ist die Digital Public Library of America entstanden. Die Nichtregierungsorganisation hat selbst Bücher in US-Bibliotheken gescannt, damit das Wissen der Welt digital nicht eines Tages hinter einer Bezahlschranke von Google verschwindet. Autokonzerne suchen den Rat des Juristen beim Thema selbstfahrende Vehikel. Und als sich im vergangenen Jahr das Deutsche Internetinstitut in Berlin konstituierte, eine von den drei Universitäten der Stadt getragene Einrichtung, saß Gasser mit in der Jury. Kann ein Wissenschaftler das Valley wirklich zähmen helfen?