Gesichtserkennung Die fragwürdige Spur unserer Bilder im Netz

Eine Option, die offenbar mehr verspricht, als sie leisten kann. So gut die Suche nach Bildern im Netz funktioniert, so holprig arbeitet sie beim Entfernen, wie der Fall der US-Softwareentwicklerin Cher Scarlett zeigt. Die hatte, wie das Magazin „Wired“ berichtet, via Pimeyes nicht bloß verfängliche Fotos aus ihrer Jugend entdeckt, sondern auch Aufnahmen ihrer vor Jahren verstorbenen Schwester, die in einem US-Onlinedienst zur Ahnenforschung abgelegt waren. „Meine Schwester ist tot“, moniert Scarlett die Auswertung der Fotos durch Pimeyes. „Sie kann nicht zustimmen oder ihre Zustimmung widerrufen.“