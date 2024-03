Gesichtserkennung Die fragwürdige Spur unserer Bilder im Netz

So sorgte etwa das US-Unternehmen Clearview AI bereits vor Jahren für Aufsehen, als bekannt wurde, dass das 2017 gegründete Start-up bis 2020 eine Bilderdatenbank aus mehr als 20 Milliarden menschlichen Gesichtern aufgebaut hatte. Gegenüber Investoren gab Clearview Ende 2021 an, man sei auf gutem Weg, die Datenbank auf 100 Milliarden Fotos aufzustocken. Clearview wendet sich mit seinem Dienst vor allem an Behörden. Offiziell werden die Bildanalysen hauptsächlich von Strafverfolgungsbehörden in den USA genutzt. Daneben kommt die Software auch in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden und der Schweiz zum Einsatz.