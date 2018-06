Und einer, der zunehmend unwichtiger erscheint. Jenseits aller staatlichen Planungen kommt die Digitalisierung des Gesundheitswesens nach jahrelangem Stillstand und Gezänk auf einmal an ganz anderer Stelle in Schwung. Die Angebote kommen in so großer Zahl und mit so vielfältigen Funktionen auf dem Markt, dass sie die staatliche Gesundheitskarte am Ende womöglich in weiten Teilen obsolet machen.