Giga-Gipfel: Technologie für ein besseres Leben

Fake News, Monopolismus, Datenmissbrauch – nach jahrzehntelangem Hype geraten Tech-Giganten zunehmend in die Kritik und werden mit Regularien konfrontiert. Für Unternehmen der Technologiebranche ist eine neue Zeit angebrochen – die Gesellschaft fordert Haltung, Verantwortungs- und Sozialbewusstsein. Das birgt Chancen für die Branche, erfordert aber auch die intensive Auseinandersetzung mit den großen gesellschaftlichen Fragen hinsichtlich des technischen Fortschritts. Viele Leute fühlen sich von der Digitalisierung überrumpelt, fürchten beispielsweise den Verlust ihres Arbeitsplatzes oder der Privatsphäre. Ein Grund dafür ist oft mangelnde Aufklärung – für Außenstehende wirkt die Tech-Branche undurchsichtig und abgeschottet. Dabei hat digitaler Fortschritt unser Leben in vielerlei Hinsicht verbessert – das Internet, Smartphones oder Techniken für erneuerbare Energien sind nur einige Beispiele für eine ganze Reihe nützlicher Erfindungen. Dennoch scheint auf die bisherige Euphorie nun Ernüchterung zu folgen. Wie kann der Gesellschaft also die Unsicherheit genommen werden, um sie für die Digitalisierung zu begeistern? Und wie können wir Technologie nutzen, um unseren Alltag positiv zu verändern?