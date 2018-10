GoEuro-Gründer Naren Shaam „Alle Verkehrsmittel in Echtzeit kombinieren“

Herr Shaam, Sie haben eben 150 Millionen Dollar von namhaften Investoren gewonnen, die wohl so gut wie jedes Start-up der Welt gerne an Bord hätte. Welche Pläne haben Sie mit dem Geld?

Wir haben drei große Baustellen, an denen wir investieren wollen: Erstens wollen wir noch mehr Transportunternehmen als Partner gewinnen; das bedeutet sehr große Datenmengen, die wir in unser Produkt integrieren müssen. Schon jetzt verarbeiten wir täglich mehrere Terabyte an Reisedaten, wie Ziel- und Abfahrtsorte, Abfahrtszeiten, Preise. Zweitens wollen wir unsere Teams vergrößern. Wir haben derzeit 300 Mitarbeiter, davon die meisten Entwickler. Diese Zahl wollen wir erheblich ausbauen. Und drittens wollen wir noch mehr Endkunden gewinnen, also auch ins Marketing investieren.