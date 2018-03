Google I/O: Voller Kurs auf künstliche Intelligenz

Gründungen

Beim Thema Unternehmensgründung zeigen sich die Deutschen zögerlich und sehen eher Risiken als Chancen: Selbstständigkeit ist keine attraktive Karriereoption in Deutschland, was eine dynamische Entwicklung digital ausgerichteter Start-ups erschwert. Die Gründungsintensität in Kanada liegt um das Dreifache, in den USA um das Zweieinhalbfache höher. Als Resultat belegt Deutschland im Bereich der Finanzierung durch Venture Capital einen der hinteren Plätze.

Bild: Fotolia