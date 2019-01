Google eröffnet neues Büro in Berlin Anders als gedacht

So sehr Google auch versucht, sich auf anderen Wegen als Ankerpunkt in der boomenden Digital- und Gründerszene der Hauptstadt zu etablieren: So umfassend und nachhaltig wie das an den etablierten Campus-Standorten rund um die Welt möglich ist, wird es in Berlin kaum gelingen. Wie weit die neuen Büros an der Spree von den übrigen Start-up-Hubs entfernt sind, zeigt ein Vergleich beispielsweise mit dem Google Campus in Seoul.