Google for Jobs Google vermittelt jetzt auch Jobs – so können Arbeitgeber profitieren

In den Markt für Stellenanzeigen kommt Bewegung. Nachdem Google bereits in den USA, Südamerika, Großbritannien und Spanien mit seiner neuen Suchmaschine für Jobs gestartet ist, kommt der Dienst nun auch nach Deutschland. Gibt ein Nutzer in der Suchmaschine des Konzerns künftig beispielsweise die Suchbegriffe Job, SAP, Consultant und Köln ein, erhält er in einer blauweißen Box in den Suchergebnissen entsprechende Stellenangebote aus Köln ausgespielt, etwa einen Posten als Vollzeit-SAP-Berater beim Stahlkonzern ThyssenKrupp.