Google Jahresrückblick Das haben die Deutschen 2022 gesucht

Schaut man auf die Entwicklungen in der Ukraine verwundert es nicht, dass der Personenname „Vladimir Putin“ am häufigsten via Google in Deutschland gesucht wurde. Am 24. Februar befahl der russische Präsident den Überfall auf die Ukraine. Die Frage, die sich die Menschen in Deutschland in diesem Kontext am häufigsten gestellt haben, ist laut Google: „Warum greift Russland die Ukraine an?“

Der Ukraine-Krieg hat sich im Jahresverlauf sowohl auf medialer Seite – gemessen an den Schlagzeilen – als auch auf gesellschaftlicher Ebene – gemessen am Suchinteresse in Deutschland – zum relevantesten Thema entwickelt. Der Begriff „Ukraine“ ist der gefragteste allgemeine Suchbegriff im Jahr 2022. Doch die Deutschen haben sich seit Ausbruch des Krieges noch einige andere Fragen gestellt. Dazu gehören: