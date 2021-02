Google Stadia Warum die Tech-Giganten an der Games-Entwicklung scheitern

Auch deshalb zieht Google sich nicht vom Cloud-Gaming-Markt zurück, sondern stellt die Strategie um: Anstatt eine Art eigene Konsole zu etablieren, will Google die Technologie hinter Stadia anderen Videospielunternehmen anbieten, möglicherweise auch als White-Label-Produkt. „Damit fokussiert sich Google auf das, was es auch in anderen Bereichen sehr gut kann“, sagt Analyst Wilke. Anderen Unternehmen hochentwickelte Technologien verkaufen, anstatt sich an Endkunden zu richten. Andere Entwickler könnten von Googles Cloud-Expertise profitieren. Während das Blockbuster-Spiel „Cyberpunk 2077“ beispielsweise auf allen anderen Plattformen teils desaströs aussah, lief es auf Stadia weitgehend flüssig.