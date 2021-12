„Grinch-Bots“ Wenn künstliche Intelligenz die Weihnachtsgeschenke klaut

All das findet derzeit in einer juristischen Grauzone statt, rechtlich sind Onlinehändlern die Hände gebunden. Schließlich kommt trotz Bot-Einsatz ein tatsächlicher Kauf zustande. „Der Händler ist also gar nicht geschädigt, er wird ja nicht wirklich betrogen“, sagt Martin Groß-Albenhausen. Dennoch könnten Grinch-Bots das Geschäft eines Onlinehändlers negativ beeinträchtigen. „Wenn Lagerbestände immer wieder von Bots leergekauft werden, schadet das der Marktstellung und der Kundenbindung“, erläutert Groß-Albenhausen. Dabei dienten limitierte Angebote, auf die Grinch-Bots besonders abzielen, ja eigentlich gerade dem Zweck, Marktstellung und Kundenbindung zu stärken. „Genau das macht das Ganze so ärgerlich. Hier haben wir ja keinen Menschen auf der anderen Seite, sondern ein Stück Code. Das zahlt zwar Geld, ist aber in der ökonomischen Langzeitbetrachtung wertlos.“