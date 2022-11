Halbleiterhersteller: Chipriese Micron schraubt Produktion und Investitionen zurück

Der US-Halbleiterhersteller Micron will sein Angebot an Speicherchips reduzieren und seinen Investitionsplan weiter kürzen. Die DRAM- und NAND-Produktion werde um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Anfang September abgelaufenen vierten Quartal zurückgefahren, teilte Micron am Mittwoch mit.