Halbleiterwerk Dortmund Warum ein Verbot des Elmos-Verkaufs an China folgerichtig ist

Genau dafür bedarf es aber mehr als nur die allerneueste Chiptechnologie, wie sie aktuell beispielsweise der US-Konzern Intel in seinem neuesten Werk in Magdeburg hochziehen will. „Ein Chipprodukt etwa für ein Automobil ist immer eine Mischung verschiedener Chiptechnologien“, sagt Gartner-Mann Priestley. „Für eine eigenständige Chipindustrie benötigt Europa also auch ältere Chipwerke.“