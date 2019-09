Huawei auf der IFA: Chinesen in der Wildnis

Das Blockhaus, das der chinesische Technologiekonzern Huawei auf dem Berliner Messegelände aufgebaut hat, passt mit seinen dunkelbraunen, grob gesägten Bohlen nicht so recht ins Bild der ansonsten glitzernden und bunten Technikmesse, die in dieser Woche unterm Funkturm beginnt. Der rustikale Bau, in dem Huawei während der kommenden Tage Kundenservice für Messebesucher anbietet und Pressegespräche führt, würde jeder Hochalm zur Ehre gereichen, Unterkunft und Schutz in der rauen Wildnis bieten.