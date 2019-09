Huawei Mate 30 Überleben ohne Google

Damit sich die Entwicklergemeinde auch außerhalb der Volksrepublik für Huaweis Plattform erwärmt, will der Konzern tief in die Tasche greifen. Immerhin eine Milliarde Dollar werde man in den Aufbau eines breiten, weltweiten Entwickler-Ökosystems investieren, kündigt Yu auf der Bühne an – und bleibt dann aber doch jedes weitere Detail schuldig. Etwa, wann das Programm startet oder auch, wie leicht sich Google-optimierte Apps zusätzlich an die HMS-Plattform andocken lassen. Auch wann das neue Smartphone in die deutschen Läden kommen soll, möchte Yu bei aller Opulenz der Präsentation nicht verkünden.