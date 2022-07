In eigener Sache: Information zu fehlerhafter Push-Mitteilung

Leser unseres digitalen Angebots, die Desktop-Benachrichtigungen abonniert haben, dürften sich am Donnerstag gewundert haben. Sie erhielten eine Mitteilung, die gegen 14 Uhr versendet wurde. Darin stand unter der Überschrift „Your MetaMask requires Update“ der folgende Text: „Mandatory update. Fix for Core incompatibilities, we recommend connecting and updating immediately.“