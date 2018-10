Deutschland hat mit seiner Industriegeschichte und industriellen Exzellenz alle Voraussetzungen, in diesem globalen Wettbewerb eine bedeutsame Rolle zu spielen. Dafür müssten wir in die digitale Zukunft investieren – mit aller Konsequenz, nicht nur ein bisschen.



Wandel und Zukunft beginnen in den Köpfen der Menschen. Statt in den Schulen Deutschlands ein bisschen den Kampf um ein paar veraltete Laptops zu proben, wäre es Zeit für eine Bildungsinitiative, die mit Schwung, zeitgemäßen Lernkonzepten und erheblichen Investitionen in unsere größte Wirtschaftskraft investiert: kluge junge Menschen, die unsere Zukunft bauen wollen und es auch können. Das Denk- und Werkzeug allerdings muss man ihnen schon an die Hand geben.



Diese Einsicht gab es schon mal in der Politik. Im Oktober 2008 einigten sich Bund und Länder beim Dresdner Bildungsgipfel, die Ausgaben für Bildung und Forschung bis 2015 auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu steigern. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Entscheidung als „Verpflichtung, und aus der kommt auch weder der Bund noch die Länder wieder hinaus“.