Industrie 4.0 Die Technologiefalle

Damals glichen die Löhne, die die Arbeiter in den Industriestädten mit nach Hause nahmen, die schmutzigen und ungesunden Bedingungen, unter denen die Menschen lebten und arbeiteten, kaum aus. Obwohl die Produktion expandierte, fanden die Gewinne aus dem Wachstum nicht ihren Weg in die Taschen der Mehrheit der Mitarbeiter. Die Reallöhne stagnierten oder fielen sogar teilweise. Das Einzige, was die Arbeiter sahen, war die Anzahl der Stunden, die sie in den „dunklen, satanischen Mühlen“ verbrachten. Die Gewinne des Fortschritts indes gingen überwiegend an die Industriellen, die ihre Rate verdoppeln konnten.