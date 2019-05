Infineon, Intel und Co. Verunsicherung bei Chip-Konzernen über Huawei-Sanktionen

Die Angst vor Hindernissen im Geschäft mit dem chinesischen Netzwerkausrüster und Handy-Hersteller Huawei belastet die Aktien von Chip-Lieferanten wie Infineon und STMicroelectronics. Infineon-Papiere gaben fünf Prozent nach, der bayerische Halbleiter-Konzern sieht seine Beziehungen mit Huawei durch die von den USA verhängten Exportbeschränkungen aber kaum beeinträchtigt. Ein Sprecher wies einen Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung „Nikkei“ am Montag über eine vorläufige Einstellung der Lieferungen an Huawei zurück. Der allergrößte Teil der Produkte, die Huawei von Infineon beziehe, sei nicht von Sanktionen betroffen. Nur Produkte mit Ursprung in den USA dürften nicht mehr ohne weiteres an die Chinesen geliefert werden.