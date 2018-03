Innovation der Woche: Elektronische Pille für Vergessliche

Um die Einnahme wichtiger Medikamente besser kontrollieren zu können, hat Anfang August die US-amerikanische Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) erstmals eine Art elektronische Pille zugelassen. Ein sandkorngroßer Chip, der in Pillen eingebettet ist, reagiert auf den Kontakt mit Verdauungssäften. Dazu ist der Chip auf der einen Seite mit Magnesium und auf der anderen mit Kupfer beschichtet. Er erzeugt ein elektrisches Signal, sobald er auf Magensäfte trifft, das übermittelt er an ein Pflaster auf der Haut des Patienten. Das Pflaster übermittelt die Informationen an ein Mobiltelefon. Mit Zustimmung des Patienten erhalten die Informationen dann Pfleger und Ärzte.