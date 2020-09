Innovationen gegen Corona Der Mund-Nase-Schutz fürs 21. Jahrhundert

Selbst die Masken, die das Design-Team des sonst für revolutionäre Hightech bekannten Computerbauers Apple für die eigenen Mitarbeiter kreiert hat, sind erstaunlich altmodisch: Sie bestehen aus drei Filterlagen, lassen sich oben und unten aufklappen, um sich möglichst dicht um Kinn und Nase zu legen, und sie werden in für Apple typischem Weiß an Mitarbeiter gereicht, die sich und andere damit etwa in den Apple-Stores vor dem Coronavirus schützen sollen. Nun aber entwickelt eine zunehmende Zahl von Ingenieuren und Start-ups Mund-Nase-Schutz-Technologien, die deutlich besser in unsere Zeit passen. Masken, die das Virus etwa mit UV-Licht, Silberionen und Aktivkohle-Filtern bekämpfen sollen – statt nur mit Vlies. Oder sogar solche, die den Atemwiderstand mit batteriebetriebenen Ventilatoren reduzieren.