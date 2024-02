KKR habe sich in der Auktion für die End-User-Computing-Einheit (EUC) gegen andere Investoren durchgesetzt, darunter EQT, so die Insider. Die Übernahme könne bereits am Montag bekannt gegeben werden. KKR lehnte eine Stellungnahme ab. Broadcom und EQT reagierten nicht sofort auf Anfragen um eine Stellungnahme.