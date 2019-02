Insurtechs Alexa, versicher' mich!

Das Segment der kurzfristig abschließbaren Elektronikversicherungen zeigt, dass Insurtechs in Geschäftsfeldern besonders erfolgreich sind, in denen sich die traditionellen Versicherer bisher weniger engagiert haben. Allerdings ändert sich dies bereits: nun bieten auch etablierte Versicherer zunehmend eigene Elektronikversicherungen an. Aber auch in recht komplexe und erklärungsbedürftige Versicherungssparten wie die Krankenversicherung wagen sich Start-ups, wie das Beispiel des Onlinekrankenversicherers Ottonova zeigt.