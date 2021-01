Internet im Homeoffice „Ich fürchte eine Mehr-Klassen-Gesellschaft“

Und wenn schlagartig Millionen von Schülerinnen und Schülern auch noch komplett zu Hause lernen?

Das Problem ist auch hier der Netzzugang. Nicht so sehr bei den Schulen. Da haben wir in den vergangenen Monaten in einem Kraftakt landesweit Tausende auf die Schulplattform von Webex gebracht. Sondern bei den Schülerinnen und Schüler: Da steuern wir auf eine Mehr-Klassen-Gesellschaft zu, die ich viel problematischer finde als die Frage, ob nun jeder Haushalt sofort einen Glasfaseranschluss braucht.



Inwiefern?

Es gibt Kinder und Jugendliche, die haben schnelles Netz und gute Technik und oft auch noch eine gute Förderung daheim. Dann gibt es viele, da sind Onlinetempo und Computer irgendwie passabel. Und dann gibt es hierzulande noch immer viel zu viele Kinder, die maximal ein Smartphone mit 3G haben, um dem Unterricht zu folgen. Die bleiben in Coronazeiten bildungsmäßig auf der Strecke. An der Stelle muss mehr passieren, um mithilfe digitaler Technologie gleiche Chancen für alle zu ermöglichen. Und es muss schnell passieren.