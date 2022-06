Internet So kam es zum Stillstand im Netz

Neben der Rolle als DNS-Anbieter betreibt Cloudflare auch ein sogenanntes Content Delivery Network, ein Dienst der technisch eng mit dem DNS-Service verbunden ist. Der Service dient dazu, die Inhalte, also den Content, stark nachgefragter Onlineangebote in verschiedenen Rechenzentren im Netz zwischenzuspeichern, damit sie schneller zum Nutzer gelangen. Aufgabe eines CDN ist, dass etwa der Aufruf von Angeboten wie www.microsoft.com nicht jedes Mal eine Datenverbindung ins Rechenzentrum am Konzernsitz in Redmond in den USA erforderlich macht. Stattdessen fangen Dienstleister wie Cloudflare oder auch Akamai Aufrufe von Webseiten ihrer Kunden möglichst in deren Nähe ab und leiten sie aufs nächstgelegene Rechenzentrum um, in dem diese Inhalte ebenfalls zwischengespeichert sind.