Internet- und Mobilfunk-Anbieter: „Der nächste logische Schritt“: United Internet treibt Börsenpläne für Tochter Ionos voran

Beim Internet- und Mobilfunk-Anbieter United Internet konkretisieren sich die Börsenpläne für die Webhosting-Tochter Ionos. Der Börsengang sei für 2023 geplant, teilte der Konzern am Montag mit. Er sei „der nächste logische Schritt“ für die Cloud-Tochter, an der der Finanzinvestor Warburg Pincus mit 24,9 Prozent beteiligt ist. United Internet werde ein internationales Bankenkonsortium mit den Vorbereitungen beauftragen. Von der Mandatierung bis zur Erstnotiz dauert es in der Regel fünf bis sechs Monate. United Internet legt sich aber nicht auf einen Zeitpunkt fest. Der Börsengang hänge auch vom Marktumfeld ab.