Auch von Onlinebanking per offenem WLAN rät Middendorf dringend ab. Zwar müssen Überweisungen in der Regel per SMS-Tan bestätigt werden. Doch es gibt Trojaner wie den Android.Smsspy.88.origin, die SMS-Nachrichten gezielt abfangen und an andere Geräte weiterleiten. Allein 2016 wurden weltweit über 40.000 mobile Geräte mit dem Trojaner infiziert. Gelingt das dem Kriminellen im offenen WLAN, hat er die kompletten Finanzen seines Opfers in der Hand.