Investitionsprojekt: US-Chiphersteller Micron baut Produktion in China weiter aus

Micron will am Standort in der chinesischen Stadt Xian eine neue Produktionslinie für die Herstellung von mobilen DRAM-, NAND- und SSD-Produkten einrichten. Die Investition beinhalte auch den Kauf von Verpackungsanlagen von einer in Xian ansässigen Tochtergesellschaft des taiwanesischen Unternehmens Powertech Technology Inc, die Micron seit 2016 in der Fabrik verwende.