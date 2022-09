iPhone-Konzern: Apple erhöht App-Store-Preise – auch Kunden in Deutschland müssen mehr zahlen

Der US-Technologieriese Apple wird die Preise in seinem App-Store ab nächsten Monat in etlichen Ländern erhöhen. Apps und In-App-Käufe würden in allen Ländern, die die Euro-Währung verwendeten, sowie in Polen, Schweden, Japan, Malaysia, Pakistan, Südkorea, Vietnam und Chile teurer, kündigte das Unternehmen an.