IT-Konzern: Gespräche zwischen kriselnder Atos und Milliardär Kretinsky geplatzt

Kretinsky, dessen Vermögen vor allem aus Engagements in der Energie-Branche stammt, hat in Frankreich zahlreiche Geschäfte in anderen Bereichen übernommen, unter anderem ist er an der Supermarkt-Kette Casino beteiligt. In Deutschland ist er Großaktionär des Großhändlers Metro. Zudem verhandelt er über einen Einstieg bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Die Gespräche sind Insidern zufolge aber zuletzt zur Hängepartie geworden.