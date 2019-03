IT-Risikofaktor Mensch Wie eine Abwesenheitsnotiz ein Unternehmen Millionen kosten kann

Die Gefahr lauert oft an Stellen, an denen der Nutzer eigentlich das Gefühl hat, für mehr Sicherheit zu sorgen: Die scheinbare erneute Identifizierung mit den E-Mail-Zugangsdaten sorgt für den Identitätsdiebstahl. Und die Abwesenheitsnotiz, die als Zeichen von Professionalität und Verlässlichkeit gedacht ist, gibt Cyberkriminellen einen Ansatzpunkt, um sich ihre Strategie zurechtzulegen. „Wir empfehlen, so wenig Informationen wie möglich rauszugeben“, mahnt Toth. Also kein genaues Rückkehrdatum oder den Zweck der Abwesenheit. „Denn die Informationen, die über eine Abwesenheitsnachricht verschickt werden, können ja wieder verwendet werden, um Vertrauen zu bilden. Dann schreibt der Angreifer einfach einen Kollegen an: ‚Sie wissen ja, Herr Meier ist bis zum 27. in Urlaub. Ich habe mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden.‘ In dem Moment habe ich Vertrauen geschaffen und im Gehirn schaltet sich die Vorsicht aus.“