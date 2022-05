Katastrophen-Warndienst DE-Alert Alarm-Testtag wird verschoben, weil taugliche Handys fehlen

Die Zahl der Mobiltelefone in Deutschland, die eine Warnung per SMS möglich machen, ist bisher so niedrig, dass der bislang angepeilte Termin des nächsten bundesweiten Warntags am 8. September wohl nicht zu halten ist. An dem Datum sollte der neue Alarmdienst ursprünglich erstmals flächendeckend getestet werden. „Derzeit läuft aber die Abstimmung zwischen Bund und Ländern über einen neuen Termin später im Jahr“, bestätigen Verantwortliche aus den beteiligten Behörden. „Angesichts der nach der Flut geschürten Erwartungen an Cell Broadcast als umfassenden Warnweg“, könne ein Test Anfang September „nur eine große Enttäuschung werden“, fürchten Projektverantwortliche.