Katastrophen-Warndienst Warum nun auch „Oma Erna“ und „Opa Heinrich“ gewarnt werden

Der ist mittlerweile offenbar so gut wie abgeschlossen. Inzwischen sei die Technik an Standorten in Hannover und Düsseldorf bereits im regulären Netzbetrieb aktiv heißt es etwa bei Vodafone. Auch bei Telefónica laufen die Tests im Netz. Und bei der Deutschen Telekom schalten die Techniker ausgehend von ersten Testregionen bei Bonn und Nürnberg immer mehr Funkzellen für den Warndienst frei. „Wir sind startbereit für den Testbetrieb von Cell Broadcast“, freut sich einer der Projektverantwortlichen beim T-Konzern. Man habe in den vergangenen Tagen erfolgreich zahlreiche Probe-Meldungen an Smartphones im Bundesgebiet gesendet, freut sich der Mobilfunkmanager. Und ergänzt dann deutlich nachdenklicher: „Hoffen wir, dass wir die Technik nicht allzu bald brauchen.“



