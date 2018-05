So konsequent, wie sich Apple heute in Sachen Privatsphäre präsentiert, war das Unternehmen allerdings nicht immer – und ist es bis heute nicht überall. Vor sieben Jahren zog Apple den Zorn der Nutzer und Datenschützer auf sich, weil iPhones heimlich Bewegungsprofile der Benutzer aufgezeichnet hatten. Mit iOS 6 hatte das Unternehmen eine neue Form der Werbeanalyse eingeführt und so lange aufgezeichnet, welche Werbung Nutzer angezeigt bekommen hatten, wie der das nicht ausdrücklich abgeschaltet hatte. Die entsprechende Einstellung hatten die Software-Designer auch noch so missverständlich bezeichnet, dass selbst sensible Anwender dabei in die Irre geführt werden konnten.