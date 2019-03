KI-Ethik: EU setzt Leitplanken für Künstliche Intelligenz

In dem Dokument, das der WirtschaftsWoche in Auszügen vorliegt, heißt es: „KI-Systeme sollten Menschen nicht ungerechtfertigterweise unterwerfen, nötigen, täuschen, manipulieren, konditionieren oder in Herden zusammentreiben.“ Die Technologie solle stattdessen entworfen werden, „um die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern, zu ergänzen und zu stärken.“