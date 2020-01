KI-Experte Naveen Rao „Noch 50 Jahre bis zum digitalen Hirn“

„KI wird alles durchdringen und deshalb bringen wir es überall hin“, kündigt Rao an und erzählt von einem Umbruch in seiner Branche. Intel hat Milliarden mit seinen standardisierten Prozessoren verdient, die vielseitig und universell einsetzbar sind. Sie werden, so hofft es der Konzern, auch in Zukunft das Herz von Rechnern bilden.



Doch der Prozessor wird von einer Vielzahl von Spezialchips verstärkt, neben dem gewohnten Grafikchips auch von einem Portfolio von anwendungsspezifischen Chips. Sie tragen Namen wie Movidius oder Nervana und sind beispielsweise auf Bilderkennung und Deep Learning geschult. Sie können Daten sehr schnell verarbeiten, auch weil Speicher und Prozessor enger miteinander vermählt sind.