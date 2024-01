KI Künstliche Intelligenz auf der DLD: Handeln statt Hadern

KI verändert alles. Gehen wir mit dieser Veränderung nur mit oder gehen wir mutig voran? Wir stehen an einem entscheidenden Punkt, an dem generative KI auch die Geschäftsprozesse in Unternehmen maßgeblich verändern wird. McKinsey hält KI für einen Produktivitäts-Booster und weltweite Zuwächse in Billionenhöhe für wahrscheinlich. Das ist dringend nötig, wenn wir auf die demografische Entwicklung und den wachsenden Fachkräftemangel schauen. Vorausgesetzt, die Unternehmen nutzen KI konsequent. So viel steht fest: KI wird die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, umwälzen.