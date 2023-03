KI-Modelle ChatGPT, wir müssen reden

Die Warnung vor den Risiken von GPT-4 ist trotzdem schon heute berechtigt. Denn KI birgt nicht erst Gefahren, wenn sie so schlau wird wie Albert Einstein. Sie hat heute schon in Nischen übermenschliche Fähigkeiten, die sich missbrauchen lassen. Sie kann Phänomene wie Desinformation, Spam und die Beeinflussung politischer Wahlen auf eine ganz neue technische Stufe heben – durch maßgeschneiderte Propaganda-Texte etwa oder täuschend echt gefälschte Bilder, wie sie etwa in den vergangenen Tagen die angebliche Verhaftung von Donald Trump zeigen.



Was tun? KI-Entwickler sollten mit den politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um die Entwicklung robuster KI-Governance-Systeme drastisch zu beschleunigen, fordern die Autoren des Schreibens. Und schlagen vor, hochleistungsfähige KI-Systeme zu überwachen und zu verfolgen, Herkunfts- und Wasserzeichensysteme einzuführen, die dabei helfen, echte von synthetischen Daten zu unterscheiden, die Haftung für durch KI verursachte Schäden zu klären und gut ausgestattete Institutionen einzuführen zur Bewältigung der dramatischen wirtschaftlichen und politischen Störungen, die KI verursachen werden.