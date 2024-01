KI Künstliche Intelligenz auf der DLD: Handeln statt Hadern

Innovationsklima & Technologieoffenheit fördern: Momentan werden 73 Prozent der großen KI-Modelle in den USA und 15 Prozent in China entwickelt. Das liegt auch an der Bereitschaft zu Investitionen. Dass die Bundesregierung bis zum Jahr 2025 rund 3,5 Milliarden Euro in KI investieren wird, ist ein positives Signal, reicht aber nicht aus. Auch der private Sektor muss branchenübergreifend deutlich mehr investieren. Dazu kommt: Die „Can Do“-Mentalität ist anderswo ausgeprägter; unter 1300 Start-up-Einhörnern weltweit – „Unicorns“ sind im Gründerjargon nicht-börsennotierte Unternehmen mit Bewertungen jenseits der Milliarden-Dollar-Schwelle – kommen nur 36 aus Deutschland. Dabei zählt unsere KI-Forschung zur Spitze. Die Erkenntnisse münden jedoch zu selten in Unternehmensgründungen.