KI-Regulierung Finanzinstitute müssen sich auf härtere Regeln einstellen

„Es gibt noch wenig Bewusstsein in der Branche dafür, dass mit dem AI Act eine ziemlich breite Palette von Technologien erfasst werden“, sagt Hacker. Der Experte hält es für besser, in einer Regulierung den KI-Begriff enger auf Machine-Learning-Technologien zu fokussieren. „Sonst bekommen wir am Ende keinen AI-Act, sondern ein Software-Gesetz.“