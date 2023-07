KI-Start-up SAP steigt ein, Intel ist schon investiert – was macht Aleph Alpha so außergewöhnlich?

Sein Team spiele bei generativer KI, also der Spracherzeugung mittels Algorithmen, „mit in der Champions League“, prahlte der 41-jährige Wirtschaftsinformatiker seinerzeit. „Wir sind aktuell nur 50 Leute und werden komplett von Anfragen überrannt“, so Andrulis nach der Ankündigung der HPE-Kooperation zur WirtschaftsWoche.