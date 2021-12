Klimaschutz Mit Algorithmen gegen die Apokalypse

In einer Welt, in der ein lernfähiges System weite Teile des Monitorings in einem Wasserkraftwerk übernehmen kann, sollte auch die Umweltverwaltung stärker auf digitale Aufsichtsinstrumente setzen. An die Stelle schriftlicher Berichte, Vor-Ort-Termine oder anlassbezogener Überprüfungen treten im Idealfall Kontrollen in Echtzeit aus der Ferne. Das spart nicht nur Zeit und Aufwand, sondern reduziert auch das beklagte Vollzugsdefizit im Umweltrecht.