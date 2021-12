Klimaschutz und künstliche Intelligenz Mit Algorithmen gegen die Apokalypse

Die Entwicklung zu einer grünen Digitalisierung sollte der Gesetzgeber darüber hinaus durch einen allgemeinen Zugang zu offenen Datenräumen („European Data Spaces“) flankieren. Denn ohne valide Grundlage („Real Data“) lassen sich lernfähige Systeme schwerlich auf Umweltschutz und präzise Prognosen trainieren. Auch die Daten privater Big-Data-Kollektoren sollten dazu beitragen. Verbleiben umweltbezogene Informationen allein in privaten Datensilos, lässt sich ihr Erkenntniswert nicht vollständig für das Gemeinwohl fruchtbar machen. Es ist deshalb zu begrüßen, dass die EU-Kommission Unternehmen in bestimmten Bereichen dazu verpflichten will, ihren Datenschatz mit öffentlichen Stellen zu teilen.