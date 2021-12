Klimaschutz und künstliche Intelligenz Mit Algorithmen gegen die Apokalypse

Viele Bereiche des Lebens sind bereits digitalisiert, im Alltag, aber auch in der Industrie: Algorithmen perfektionieren Ernteintervalle in der Landwirtschaft, machen Klimaveränderungen in Echtzeit sichtbar und lassen Windräder automatisch stoppen, wenn sich große Vogelscharen nähern. Sogar in Wasserkraftwerken werden künftig wohl keine Sicherheitsingenieure mehr den Takt angeben, sondern eine künstliche Intelligenz (KI) mit Unterwassermikrofonen, die Turbinen kontrollieren, und Robotern, die Dammmauern überprüfen.