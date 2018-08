Kommunikation in deutschen Unternehmen Warum das Faxgerät einfach nicht ausstirbt

Retarus operiert in einer Nische, aber einer einträglichen. Das Geschäft ist widerstandsfähiger als gedacht. Deutschlands ­Unternehmen vertrauen auf das Faxgerät, mehr als die Wirtschaft im Ausland. Und so wirkt das Fax wie ein Symbol für den Zustand der Bundesrepublik: Man misstraut dem Neuen, liebt Bewährtes – und ist stets auf Sicherheit bedacht.



Tatsächlich verschicken fast zwei Drittel der Unternehmen hierzulande noch immer regelmäßig Faxe, zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen. Nach der E-Mail, dem Telefon und dem Brief zählt das Fax aber immer noch zu den wichtigsten Kommunikationsmitteln. Nur die Hälfte der Unternehmen nutzt Online- und Videokonferenzen und nur gut jedes dritte Kurznachrichtendienste und Messenger-Apps, um miteinander zu kommunizieren.